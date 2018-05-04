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Бронированный помощник Т-90С замечен в Ираке 

Российская Газета 25 минут назад
Фото: РИА Новости
Иракская армия вместе с модернизированными основными боевыми танками Т-90С получила мощные бронированные ремонтно-эвакуационные машины БРЭМ-1М. Фотографии новейшей техники российского производства появились в Сети. В настоящее время танки и тягачи находятся в ангарах крупнейшей иракской военной базы в городе Таджи.
БРЭМ оборудована краном грузоподъемностью в 20 тонн, который позволяет легко демонтировать в случае необходимости башни не только танков серии "Т", но и более тяжелых американских M1A1M Abrams.
Для вызволения застрявших танков весом до 50 тонн смонтирована тяговая лебедка. На борту имеется все необходимое для осуществления ремонтных работ в полевых условиях, в том числе электросварочное оборудование.
Мощный бульдозерный отвал позволяет, в случае необходимости, расчистить дорогу, убирая с пути различные препятствия, сталкивать мешающую технику.
Известно, что БРЭМ-1М, поступавшие в Российскую армию, имели одинаковое с Т-90А моторно-трансмиссионное отделение, в котором устанавливался двигатель В-92С2 мощностью в 1000 л.с. На танках для иракской армии применены более совершенные 1130-сильные В-92С2Ф. Хотя пока никаких официальных сообщений на эту тему не было, военные эксперты предполагают, что на тягачах также могут быть применены силовые установки такого же типа. В результате максимальная скорость передвижения по дорогам должна возрасти до 70 км/ч.
Для комфортной работы в условиях повышенных температур установлены кондиционеры.
В качестве оборонительного вооружения используется зенитный пулемет "Корд" калибра 12,7 мм. Вес машины около 45 тонн. Экипаж 3 человека.
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