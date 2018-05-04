Морпехи на Камчатке получили новые БТР-82А

Соединения морской пехоты Тихоокеанского флота в Приморье на Камчатке полностью укомплектовали новыми бронетранспортерами БТР-82А, сообщил в пятницу официальный представитель ТОФ капитан второго ранга Николай Воскресенский.
Новые БТР-82А соединений морской пехоты Тихоокеанского флота примут участие в Парадах Победы во Владивостоке и Петропавловске-Камчатском.
«Соединения морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) в соответствие с программой перевооружения на новые образцы современной боевой техники полностью укомплектованы новыми бронетранспортерами БТР-82А.
В подразделениях береговых войск ТОФ уже начался процесс передачи бронетранспортеров предыдущего поколения БТР-80 на базы хранения техники», — сообщил Воскресенский.
По словам Воскресенского, морпехи завершили тестирование новых боевых машин на полигоне Родыгина в апреле и приступили к массовому приему и освоению современных БТР.
БТР-82 — российский бронетранспортёр, представляющий собой глубокую модернизацию БТР-80. Принят на вооружение ВС России в 2013 году. Оснащен системой топографического ориентирования «ТРОНА-1» с автономным и спутниковым каналами получения навигационной информации и комбинированным прибором наблюдения командира. Кроме того, БТР получил боевой модуль с электроприводами и двухплоскостным стабилизатором вооружения.