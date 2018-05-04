Сирия или Балтика: Где «столкнутся» Россия и США

США. Сенатор Алексей Пушков на своей странице в соцсети Twitter назвал места, где может произойти «потенциальное» столкновение России

«Сирия и Балтика», — уверен он.

По словам члена Совета Федерации России от Пермского края, своей военной активностью на Балтике Соединенные Штаты могут «спровоцировать острый кризис».

В середине апреля американский аналитический центр Atlantic Council опубликовал доклад, в котором заявил, что России понадобится лишь 60 часов на победу над НАТО и захват прибалтийских столиц.

По мнению экспертов центра, «семь армий», которые Россия разместила вдоль европейских границ, будут значительно превосходить силы Североатлантического Альянса, которые тот может им противопоставить. НАТО же, полагают они, будет иметь преимущество, если боевые действия затянутся.