Ту-142МК Северного флота получил собственное имя

Противолодочный самолет Северного флота получил собственное имя

Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г. М. Бериева передал отремонтированный дальний противолодочный самолет Северному флоту. Машина теперь имеет собственное имя.

В научно-техническом комплексе, который входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации , дальний противолодочный самолет Ту-142МК с бортовым номером 54 капитально отремонтировали, сообщают в ОАК. Самолет получил собственное имя — "Владимир Дубинский". Полковник Владимир Иванович Дубинский был первым командиром 76-го отдельного противолодочного авиационного полка Военно-воздушных сил Северного флота. Он — "Заслуженный военный летчик СССР".

Капитально отремонтированный дальний противолодочный самолет прошел все необходимые испытания. После этого его передали экипажу морской авиации Северного флота. Ту-142МК уже прибыл к месту своей постоянной дислокации.

Ту-142 — советский и российский дальний противолодочный самолет. Разработчик — ОКБ Туполева. Годы производства — 1968-1994. Применяется для дальней океанской разведки, поиска и слежения за объектами противника. Было выпущено около ста экземпляров самолетов Ту-142 различных модификаций.