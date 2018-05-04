«Терминаторы» и «Тайфун-К» примут участие в параде Победы

«Терминаторы», «Тор-М2» и «Тайфун-К» впервые примут участие в параде Победы

Боевые машины поддержки танков "Терминатор", зенитные ракетные комплексы "Тор-М2", защищённые автомобили "Тайфун-К" впервые примут участие в параде, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, заявил в пятницу главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков

"В этом году на параде Победы мы представим несколько новинок. В первую очередь, это боевые машины поддержки танков "Терминатор", зенитные ракетные комплексы "Тор-М2", защищённые автомобили "Тайфун-К" с колёсной формулой 4х4", — сказал Салюков в интервью газете "Красная звезда".

Он отметил, что в этом году зрители впервые смогут увидеть на параде многофункциональные робототехнические комплексы "Уран-6" и "Уран-9", армейские снегоходы, оборудованные кабиной (ТТМ-1901-40), беспилотные летательные аппараты "Корсар" и "Катран".

В состав механизированного расчёта Росгвардии, который участвует в военном параде впервые, включены специальная бронированная машина ВПК-233136 "Тигр", бронированный автомобиль "Урал-432009" и бронированный корпусный автомобиль "Патруль", сообщил генерал.