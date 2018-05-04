Роботов-саперов и беспилотники провезут по Красной площади на платформах

Робот-сапер "Уран-6", робот-танк "Уран-9" и беспилотники проедут по Красной площади на транспортных платформах, а не своим ходом, заявил главком Сухопутных войск генерал-полковник Олег Салюков Парад на Красной площади пройдет 9 мая. В нем примет участие 13 тысяч человек, 120 единиц бронетехники и 73 летательных аппарата. "Впервые по Красной площади проедут многофункциональные робототехнические комплексы "Уран-6" и "Уран-9", армейские снегоходы, оборудованные кабиной, зрители также увидят беспилотные летательные аппараты "Корсар" и "Катран". Всю эту технику провезут на специальных грузовых автомобилях с целью поддержания единого темпа прохождения механизированной колонны", — сказал он в интервью, опубликованном в "Красной звезде".