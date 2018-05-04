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Крылатые ракеты «Уран» поразили цели в Каспийском море
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Крылатые ракеты «Уран» поразили цели в Каспийском море 

ТК «Звезда» 40 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Корабельная ударная группа Каспийской флотилии во главе с ракетным кораблем «Татарстан» успешно выполнила артиллерийские и зенитные стрельбы.
Флагман Каспийской флотилии, несмотря на сплошной туман, отработал пуски противокорабельных крылатых ракет в акватории Каспийского моря. «Ураны», запущенные с корабля «Татарстан», без промаха поразили все мишени.
Пока ракеты пускали на дно морского противника, зенитная артиллерия не оставила шансов атакующим воздушным целям. В Минобороны РФ рассказали, что воздушные цели имитировались сбросом из самолетов Су-24 светящихся авиабомб САБ-250.
Поддержку «Татарстану» в решении боевых задач оказывали более десятка судов: в их числе малые ракетные и артиллерийские корабли «Астрахань», «Град Свияжск», «Углич», «Волгодонск», «Махачкала», «Великий Устюг», тральщики, артиллерийские катера и суда обеспечения. В наведении на цель помогали береговые станции наблюдения.
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