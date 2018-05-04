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Турецкое судно попыталось протаранить греческий корабль
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В Эгейском море турецкое судно попыталось протаранить греческий корабль 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AP Photo / Lefteris Pitarakis
Очередной серьезный инцидент произошел в Эгейском море — турецкое грузовое судно пыталось таранить корабль греческих ВМС, сообщает сайт militaire.gr.
ЧП произошло в пятницу около 4 часов утра вблизи острова Лесбос.
"Турецкое торговое судно приблизилось слева к канонерке "Арматолос", которая патрулировала к востоку от Митилини. Одним маневром судно пыталось ударить в среднюю часть корабля. Сразу же после этого оно быстро отправилось в турецкие воды", — сообщает издание.
Никто из экипажа не пострадал, и канонерка, по всей видимости, не получила серьезных повреждений, но эпизод считается подозрительным и серьезным, пишет издание.
В последние месяцы отношения между Афинами и Анкарой резко обострились. Турция ставит под сомнение территориальную принадлежность ряда островов в Эгейском море и постоянно нарушает воздушное и морское пространство Греции. В феврале турецкий корабль протаранил корабль греческой береговой охраны. С начала марта в турецкой тюрьме находятся двое греческих военнослужащих, задержанных за случайный переход границы во время патрулирования. К эскалации напряженности ведет и риторика политиков обеих стран.
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