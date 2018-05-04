В Эгейском море турецкое судно попыталось протаранить греческий корабль

Очередной серьезный инцидент произошел в Эгейском море — турецкое грузовое судно пыталось таранить корабль греческих ВМС, сообщает сайт militaire.gr.

ЧП произошло в пятницу около 4 часов утра вблизи острова Лесбос.

"Турецкое торговое судно приблизилось слева к канонерке "Арматолос", которая патрулировала к востоку от Митилини. Одним маневром судно пыталось ударить в среднюю часть корабля. Сразу же после этого оно быстро отправилось в турецкие воды", — сообщает издание.

Никто из экипажа не пострадал, и канонерка, по всей видимости, не получила серьезных повреждений, но эпизод считается подозрительным и серьезным, пишет издание.