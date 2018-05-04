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Соединения ПВО в Крыму доукомплектуют С-400
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Соединения ПВО в Крыму доукомплектуют ЗРК С-400 в 2018 году 

РИА Новости 15 минут назад
Фото: РИА Новости
Соединения ПВО в Крыму в текущем году будут доукомплектованы подразделениями зенитных ракетных комплексов С-400 и зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С", сообщил журналистам командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников.
Четвертого мая празднуется 100-летие Южного военного округа.
"В настоящее время нам удалось значительно укрепить безопасность на западном направлении, в том числе за счет сформированных соединений и воинских частей 150-й мотострелковой дивизии и 22 армейского корпуса, дислоцированного в Крыму", — сказал Дворников, добавив, что укрепление безопасности на юго-западном направлении в текущем году будет продолжено.
"Соединения ПВО, дислоцированные в Крыму, будут доукомплектованы штатными подразделениями зенитных ракетных комплексов С-400 и зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С", — отметил командующий.
По его словам, сегодня части ВВС и ПВО в Крыму на 100% обеспечены новейшими образцами вооружения. На военных аэродромах в готовности выполнить боевую задачу стоят современные истребители Су-30СМ, вертолеты Ка-52 "Аллигатор", Ми-28Н "Ночной охотник". На боевом дежурстве — лучшие в мире зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" и зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С".
В 2017 году на новые и модернизированные образцы были перевооружены более 20 соединений и воинских частей. В результате доля новейших средств ведения боевых действий в ЮВО превышает 63%. В 2018 году данный показатель будет доведен до 70%.
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