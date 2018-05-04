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Россию обвинили в сеянии хаоса на Черном море
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Россию обвинили в сеянии хаоса на Черном море 

Национальная Служба Новостей 20 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Россию обвинили в попытках создать хаос на Черном море, сообщает Североамериканское бюро НСН со ссылкой на статью The National Interest.
Авторы статьи утверждают, что Россия самоутверждается в регионе, используя любую возможность опозорить и дискредитировать западные силы, а также создавая физические помехи для них. В качестве примера рассматривается вымышленный эпизод столкновения российского истребителя с американским, вынужденным затем приземлиться на воду. Авторы признают, что эпизод вымышленный, но «из-за все более задиристого ответа России на присутствие западного флота в Черном море», такие инциденты якобы нельзя исключать.
В статье также раскрываются геополитические интересы России. В частности, Турцию называют «главным призом», а соглашение по продаже ей российских С-400 — «бесстыдной попыткой посеять раздор внутри блока НАТО», что авторы отметили, как стратегию, абсолютно совпадающую с общей целью России «разломать западные организации».
Ранее в издании The National Interest рассказали об «ужасающем» НАТО российском истребителе.
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