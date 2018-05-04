Ещё
Трамп выводит часть войск из Южной Кореи
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп задумался о сокращении контингента ВС США в Южной Корее 

Деловая газета «Взгляд» 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поручил Пентагону рассмотреть возможность вывода части американских войск с территории Республики Корея, сообщает The New York Times.
По данным источников издания, в случае заключения мирного договора между Южной Кореей и КНДР потребность в дислокации столь значительного контингента американских войск на территории Корейского полуострова отпадет сама собой, передает ТАСС.
По данным издания, на данный момент в Южной Корее размещены 23,5 тыс. военнослужащих США.
Напомним, в среду президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин категорически отверг возможность вывода американских войск в случае заключения мирного договора с КНДР. Сеул также заверил в согласии Ким Чен Ына на размещение войск США в Южной Корее.
Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис рассказал, от чего зависит возможность дальнейшего присутствия американских войск в Южной Корее.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Москва предупредила о переезде ИГ в страны Латинской Америки При крушении российского Су-30СМ в Сирии погибли два летчика Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посадившего Су-27 «на брюхо» летчика наказали104
Захарова назвала «три главных вранья» Британии197
Далай-лама рассказал о роли России в мире30
Госдеп перестал платить «Белым каскам»29
Строителей космодрома «Восточный» отправили в колонию21
Видео
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
02:06
«Снаряды продавали налево, а теперь заметают следы»
Пожары Происшествия
04:25
В Германии началось строительство «Северного потока — 2»
Экономика
00:19
В московском парке перевернулась повозка с людьми
Происшествия
03:05
У Савченко начали крошиться зубы
Украина В мире
00:36
Отменим курортный сбор
Общество
00:36
Популярный российский блогер найден мертвым
Происшествия Рынки
00:59
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе
В мире Другое
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение