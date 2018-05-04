Трамп выводит часть войск из Южной Кореи

Трамп задумался о сокращении контингента ВС США в Южной Корее

По данным источников издания, в случае заключения мирного договора между Южной Кореей и КНДР потребность в дислокации столь значительного контингента американских войск на территории Корейского полуострова отпадет сама собой, передает ТАСС

По данным издания, на данный момент в Южной Корее размещены 23,5 тыс. военнослужащих США.

Напомним, в среду президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин категорически отверг возможность вывода американских войск в случае заключения мирного договора с КНДР. Сеул также заверил в согласии Ким Чен Ына на размещение войск США в Южной Корее.