МИД сообщил о попытках ИГ попасть в Латинскую Америку

"Отмечаем активизацию попыток ИГ* создавать резервные позиции в различных регионах мира, в том числе в Латинской Америке. Существует опасность появления на территории стран Латинской Америки и Карибского бассейна лагерей подготовки джихадистов и рекреационных баз, налаживания связей террористов с местными преступными и наркосиндикатами… Обеспокоены активизацией вербовочной деятельности экстремистов, особенно в карибских государствах, где велика доля граждан, исповедующих ислам", — сказал он, выступая на 18-й сессии Межамериканского комитета по борьбе с терроризмом.

Позднее в общении с журналистами Феоктистов признал, что случаи вербовки пока носят единичный характер.

"Но мы не хотим, чтобы они переросли в эпидемию", — добавил дипломат.

Он отметил, что лучше заранее работать на предотвращение. В этой связи Феоктистов озвучил участникам мероприятия ряд предложений. В частности, присоединение к Международному банку данных ФСБ по противодействию терроризму, где содержится сведения о 89 террористических организациях и более 11 тысяч анкет иностранных террористов-боевиков.

Феоктистов обозначил готовность РФ содействовать обучению сотрудников спецслужб, а также призвал страны-участницы рассмотреть возможность присоединения к Конвенции ШОС по противодействию экстремизму.

*Террористическая организация, запрещенная в России.