ФРГ планирует масштабную реформу Бундесвера

СМИ: Германия планирует реформу вооруженных сил

Газета Süddeutsche Zeitung узнала о планах министр обороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен провести реформу Бундесвера. В распоряжении издания оказался подготовленный ведомством проект документа по развитию вооруженных сил (ВС) страны, передает ТАСС

Параметры изменений пока прорабатываются, однако уже известно, что ВС будут адаптированы для отражения новых угроз, в том числе в области кибербезопасности. Как отмечается в документе, "потенциальные агрессоры прибегают к диверсиям, дезинформации, пропаганде и нападают таким образом на свободу немецкого народа". Также планируется улучшить материальное снабжение войск. Ранее чиновники минобороны не раз высказывали озабоченность в связи с дефицитом обмундирования в армии.

В конце апреля министерство потребовало дополнительно 12 миллиардов евро до 2021 года для модернизации ВС.