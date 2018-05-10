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«Стая» дронов атаковала агентов ФБР
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«Стая» дронов атаковала агентов ФБР 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: pixabay.com
Как сообщает «Safe.cnews», стая летающих дронов напала на агентов ФБР, которые освобождали заложников.
Об атаке роботов рассказал глава подразделения ФБР по операционным технологиям Джо Мэйзл.
Агент сообщил, что при операции в одном из городов США агенты ФБР столкнулись с целой стаей дронов, которые всячески препятствовали операции по освобождению заложников. Беспилотники, управляемые преступниками, носились на «бреющем полете» над агентами, создавая в их рядах панику.
«У них были люди, которые запускали дронов и транслировали видео на Youtube, так что члены банды с помощью сотовой связи могли смотреть что происходит», — заявил Мэйлз.
Подробностей о исходе операции Мэйлз рассказывать не стал, сославшись на продолжение расследования.
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