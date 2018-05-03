Китайцы атаковали летчиков США

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В Пентагоне заявили о лазерной атаке на пилотов США со стороны китайских граждан 

RT на русском 1 час назад
Фото: AFP 2018 / Diptendu Dutta
В Пентагоне потребовали от властей КНР расследовать инцидент с участием китайских граждан, которые применили лазеры в отношении американских лётчиков.
Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителя оборонного ведомства США Дану Уайт.
По её словам, инцидент демонстрирует серьёзную угрозу для американских лётчиков. Отмечается, что пилоты сообщали о трёх случаях, когда неизвестные использовали лазеры вблизи района расположения китайской базы.
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