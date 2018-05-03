Китайцы атаковали летчиков США

В Пентагоне заявили о лазерной атаке на пилотов США со стороны китайских граждан

Пентагоне потребовали от властей КНР расследовать инцидент с участием китайских граждан, которые применили лазеры в отношении американских лётчиков.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителя оборонного ведомства США Дану Уайт.

По её словам, инцидент демонстрирует серьёзную угрозу для американских лётчиков. Отмечается, что пилоты сообщали о трёх случаях, когда неизвестные использовали лазеры вблизи района расположения китайской базы.

Ранее в Пентагоне предупредили о растущих военных возможностях Китая