Китайцы атаковали летчиков США

Вашингтон потребовал от Пекина провести расследование случаев создания помех американским военным летчикам в Джибути за счет применения лазеров с китайской военной базы в этой африканской стране. Об этом сообщила в четверг на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь министерства обороны США Дана Уайт.
Как она утверждала, "речь идет о чрезвычайно серьезных инцидентах". Согласно изложенным ею сведениям, речь идет о менее чем 10 такого рода происшествиях. Одновременно Уайт признала, что в результате использования лазеров для воздействия на зрение американских пилотов были зафиксированы лишь "небольшие травмы у двух" военнослужащих США.
"Эта деятельность представляет собой настоящую угрозу для наших пилотов. Мы предприняли официальный демарш в диалоге с китайским правительством. Мы запросили, чтобы китайская сторона расследовала данные инциденты", — сказала официальный представитель Пентагона.
Как она при этом заверила, США уверены, что ответственность за случившееся несут именно китайские военнослужащие, размещенные в Джибути. "Мы уверены", — подчеркнула Уайт, отвечая на прямой вопрос на эту тему.
"Мы рассчитываем, что Китай проведет тщательное расследование [обстоятельств произошедшего]", — добавила представитель военного ведомства США.
Как ранее передала телекомпания CNN, травмы глаз "в результате воздействия лучей военных лазеров" получили члены экипажа американского военно-транспортного самолета С-130. Лучи направлялись, как считает американская сторона, с китайского военного объекта в Джибути, находящегося рядом с базой США. Госдепартамент выразил протест МИД Китая в связи со случившимся.
На территории Джибути, которая находится на восточном побережье Африки и занимает стратегическое положение на пересечении важнейших морских торговых путей, на базе Кэмп-Лемоньер расквартированы около 4 тыс. американских военнослужащих. А с прошлого года в Джибути эксплуатируется и пункт материально-технического обеспечения Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая. Наряду с этим, в Джибути функционируют военные базы Франции и Японии. Кроме того, в декабре 2016 года власти Джибути дали добро на строительство на своей территории военной базы Саудовской Аравии.