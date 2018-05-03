Китайцы атаковали летчиков США

США требуют от КНР расследовать создание помех американским пилотам в Джибути

Вашингтон потребовал от Пекина провести расследование случаев создания помех американским военным летчикам в Джибути за счет применения лазеров с китайской военной базы в этой африканской стране. Об этом сообщила в четверг на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь министерства обороны США Дана Уайт.

Как она утверждала, "речь идет о чрезвычайно серьезных инцидентах". Согласно изложенным ею сведениям, речь идет о менее чем 10 такого рода происшествиях. Одновременно Уайт признала, что в результате использования лазеров для воздействия на зрение американских пилотов были зафиксированы лишь "небольшие травмы у двух" военнослужащих США

"Эта деятельность представляет собой настоящую угрозу для наших пилотов. Мы предприняли официальный демарш в диалоге с китайским правительством. Мы запросили, чтобы китайская сторона расследовала данные инциденты", — сказала официальный представитель Пентагона.

Как она при этом заверила, США уверены, что ответственность за случившееся несут именно китайские военнослужащие, размещенные в Джибути. "Мы уверены", — подчеркнула Уайт, отвечая на прямой вопрос на эту тему.

"Мы рассчитываем, что Китай проведет тщательное расследование [обстоятельств произошедшего]", — добавила представитель военного ведомства США.

Как ранее передала телекомпания CNN, травмы глаз "в результате воздействия лучей военных лазеров" получили члены экипажа американского военно-транспортного самолета С-130. Лучи направлялись, как считает американская сторона, с китайского военного объекта в Джибути, находящегося рядом с базой США. Госдепартамент выразил протест МИД Китая в связи со случившимся.