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Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии
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Летчики пытались спасти Су-30СМ 

Рамблер 1 час назад
Пилоты «до последних минут» пытались спасти истребитель Су-30СМ, потерпевший крушение в Сирии. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.
Очевидцы рассказали каналу, что пилоты пять раз пробовали выровнять падающий самолет, причем дважды это у них почти получилось.
«Пилоты пытались спасти машину до последнего, возможно, именно поэтому они не успели катапультироваться», — отмечает WarGonzo.
По данным канала, причиной крушения могла стать птица, попавшая в двигатель машины. Огонь по самолету не открывали. Эту версию назвали и в Минобороны.
Эксперты по авиационной безопасности заявили «Московскому комсомольцу», что версия с птицей «имеет право на жизнь, но вряд ли она является единственной». Они напомнили, что у Су-30СМ два двигателя.
Один из собеседников газеты предположил, что пилотам не хватило времени на перезапуск остановившегося двигателя. Эксперт отметил, что ситуацию прояснят переговоры пилотов с диспетчером и данные «черных ящиков».
О крушении Су-30СМ над акваторией Средиземного моря в Сирии стало известно 3 мая. Оба пилота истребителя погибли.
Сообщалось, что катастрофа произошла, когда истребитель набирал высоту после взлета с аэродрома Хмеймим.
«МК» отмечает со ссылкой на Международное консультативно-аналитическое агентство «Безопасность полетов», что большинство проблем из-за птиц у самолетов происходит на этапе взлета и начального набора высоты, а также во время захода на посадку.
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