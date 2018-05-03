Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии

Летчики пытались спасти Су-30СМ

Пилоты «до последних минут» пытались спасти истребитель Су-30СМ, потерпевший крушение в Сирии . Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.

Очевидцы рассказали каналу, что пилоты пять раз пробовали выровнять падающий самолет, причем дважды это у них почти получилось.

«Пилоты пытались спасти машину до последнего, возможно, именно поэтому они не успели катапультироваться», — отмечает WarGonzo.

По данным канала, причиной крушения могла стать птица, попавшая в двигатель машины. Огонь по самолету не открывали. Эту версию назвали и в Минобороны

Эксперты по авиационной безопасности заявили « Московскому комсомольцу », что версия с птицей «имеет право на жизнь, но вряд ли она является единственной». Они напомнили, что у Су-30СМ два двигателя.

Один из собеседников газеты предположил, что пилотам не хватило времени на перезапуск остановившегося двигателя. Эксперт отметил, что ситуацию прояснят переговоры пилотов с диспетчером и данные «черных ящиков».

О крушении Су-30СМ над акваторией Средиземного моря в Сирии стало известно 3 мая. Оба пилота истребителя погибли.

Сообщалось, что катастрофа произошла, когда истребитель набирал высоту после взлета с аэродрома Хмеймим.

«МК» отмечает со ссылкой на Международное консультативно-аналитическое агентство «Безопасность полетов», что большинство проблем из-за птиц у самолетов происходит на этапе взлета и начального набора высоты, а также во время захода на посадку.