Су-57 и «Кинжал» впервые пролетели над Москвой

Истребители Су-57 и гиперзвуковые комплексы «Кинжал» впервые пролетели над Москвой

Два российских истребителя пятого поколения Су-57, а также новейшие гиперзвуковые комплексы "Кинжал" (два самолета МиГ-31К с соответствующими ракетами) впервые пролетели над российской столицей в рамках прошедшей 4 мая репетиции авиационной части парада Победы, передает корреспондент ТАСС

Также впервые в парадном строю авиации представлен истребитель МиГ-29СМТ. Всего в репетиции принимают участие 75 самолетов и вертолетов, в том числе ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22МЗ, самолеты-заправщики Ил-78, военно-транспортные самолеты Ил-76МД, истребители Су-35С, Су-30СМ, бомбардировщики Су-34, Су-24М, штурмовики Су-25, вертолеты Ми-26, Ми-8, Ми-28Н, Ка-52 и Ми-35.

Как сообщили ранее в Минобороны РФ, вертолеты в рамках репетиций и на параде пролетают над столицей на высоте 150 м и скорости 200 км/ч, для самолетов высота составляет от 300 до 500 м, а скорость — до 600 км/ч.

Парад Победы, который пройдет в Москве 9 мая, откроют 33 пеших парадных расчета общей численностью более 13 тысяч человек, затем по брусчатке Красной площади пройдет механизированная колонна из 159 единиц различной военной техники, включая танки Т-14 "Армата", ударные беспилотники и боевые роботы на грузовиках. Пролетом авиации парад завершится, последними москвичи увидят МиГ-31К.

Су-57 и "Кинжал"

Впервые о проекте авиационного комплекса "Кинжал" с гиперзвуковой ракетой сообщил президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию 1 марта. Ракета комплекса, летящая более чем в 10 раз быстрее звука, благодаря возможности маневрировать способна преодолевать существующие и перспективные системы ПРО и ПВО. С 1 декабря 2017 года "Кинжал" несет опытно-боевое дежурство. Первоначально носителем ракеты назывался МиГ-31БМ, позднее министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что носителем ракеты выступает МиГ-31К.

Истребитель пятого поколения, созданный по программе "Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации", впервые поднялся в воздух в 2010 году. В августе 2017 года стало известно, что самолет получил серийное название Су-57. Опытно-конструкторские работы по Су-57 должны завершиться в 2019 году, тогда же предполагается начать поставки первой партии из 12 самолетов в войска.

Истребитель выполнен по технологии "стелс", со штатным двигателем получит сверхзвуковую крейсерскую скорость, имеет новейший комплекс радиоэлектронного оборудования.