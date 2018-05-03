Ещё
Шойгу раскрыл объем гособоронзаказа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Шойгу раскрыл объем гособоронзаказа на 2018 год 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о количестве средств, которые будут затрачены на выполнение гособоронзаказ в 2018 году.
Гособоронзаказ на 2018 год составит порядка 1,5 триллиона рублей. Большая часть средств пойдет на закупки современного вооружения.
«Гособоронзаказ на текущий год предусматривает размещение более 3 тысяч 700 заданий на сумму около 1,5 триллионов рублей. Почти 70% этих средств пойдет на серийные закупки современного вооружения и военной техники», — заявил Шойгу на селекторном совещании военного ведомства в четверг.
Министр подчеркнул, что на данный момент уже заключены контракты почти на 85% от общего объема выделенных средств.
Он также отметил, что в целом показатели размещения ГОЗ-2018 выше, чем в прошлом году.
По его словам, ведомством приняты меры, которые помогут значительно снизить риски несвоевременного исполнения гособоронзаказа.
«Сокращены сроки проведения конкурсных процедур и подписания контрактов с единственными исполнителями, а также обеспечена пролонгация долгосрочных обязательств», — сообщил Шойгу.
В феврале 2017 года замминистра обороны РФ Юрий Борисов сообщал, что на выполнение государственного оборонного заказа в 2017 году будет выделено более 1,4 триллиона рублей.
ТК «Звезда»: последние новости
Су-30СМ разбился после взлета с Хмеймима: оба летчика погибли Шойгу: на Параде Победы покажут комплекс «Кинжал» СМИ: Китай тайно разместил ракетные комплексы на спорных островах
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне побили рекорд бегства в США400
В Макдоналдсе в центре Москвы нашли трупы90
ЦБ резко повысил курс доллара53
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе200
Скончалась выпавшая из аудитории МГИМО студентка132
Видео
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
07:29
«Валюха» рассказала о продолжении сериала «Сваты»
Шоу-бизнес
00:48
В центре Москвы произошла драка со стрельбой
Происшествия
01:26
Решившего проверить прокуратуру россиянина побили лопатой
Происшествия Криминал
02:50
На Параде Победы покажут «Кинжал»
Армия Оружие
02:54
Песчаная буря в Индии убила более 80 человек
Происшествия Азия
00:40
«Нобель» испортил секс-скандал
В мире
00:26
Нефтяники отказываются от доллара
Экономика Статьи
03:45
Порошенко удивил новым меню силовиков
Украина Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение