Шойгу раскрыл объем гособоронзаказа на 2018 год

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о количестве средств, которые будут затрачены на выполнение гособоронзаказ в 2018 году.

Гособоронзаказ на 2018 год составит порядка 1,5 триллиона рублей. Большая часть средств пойдет на закупки современного вооружения.

«Гособоронзаказ на текущий год предусматривает размещение более 3 тысяч 700 заданий на сумму около 1,5 триллионов рублей. Почти 70% этих средств пойдет на серийные закупки современного вооружения и военной техники», — заявил Шойгу на селекторном совещании военного ведомства в четверг.

Министр подчеркнул, что на данный момент уже заключены контракты почти на 85% от общего объема выделенных средств.

Он также отметил, что в целом показатели размещения ГОЗ-2018 выше, чем в прошлом году.

По его словам, ведомством приняты меры, которые помогут значительно снизить риски несвоевременного исполнения гособоронзаказа.

«Сокращены сроки проведения конкурсных процедур и подписания контрактов с единственными исполнителями, а также обеспечена пролонгация долгосрочных обязательств», — сообщил Шойгу.