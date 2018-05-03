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Эстония объявила призыв резервистов
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Правительство Эстонии объявило о призыве резервистов на военные сборы 

РИА Новости 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Правительство Эстонии в четверг распорядилось о призыве 223 резервистов на срочные военные сборы Okas ("Шип"), которые пройдут с 3 по 5 мая, сообщила пресс-служба кабинета министров.
"По предложению командующего Силами обороны на дополнительные учебные сборы будут призваны включенные в состав подразделений резерва 92-го дивизиона воздушного наблюдения резервисты, которые обязаны в течение четверга явиться на авиабазу Эмари", — говорится в сообщении.
Призыв на сборы будет отправлен резервистам по SMS, электронной почтой и при помощи СМИ. Также информация о сборах имеется на сайте Сил обороны. Дополнительные учебные сборы проводятся в третий раз и носят тренировочный характер.
В это же время в Эстонии проходят крупнейшие за всю историю независимости республики военные учения Siil-2018 ("Ёж-2018").
В учениях, которые завершатся 14 мая, примут участие более 15 тысяч военнослужащих, членов военизированного ополчения "Кайтселиит" ("Союз обороны"), резервистов, полицейских, спасателей, а также союзников по НАТО и партнеров альянса из 15 стран: Великобритании, США, Дании, Германии, Польши, Франции, Латвии, Литвы, Бельгии, Канады, Финляндии, Швеции, Грузии, Украины и Ирландии. Число зарубежных военнослужащих составит порядка 2 тысяч человек.
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