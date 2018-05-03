Эстония объявила призыв резервистов

Правительство Эстонии объявило о призыве резервистов на военные сборы

Правительство Эстонии в четверг распорядилось о призыве 223 резервистов на срочные военные сборы Okas ("Шип"), которые пройдут с 3 по 5 мая, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"По предложению командующего Силами обороны на дополнительные учебные сборы будут призваны включенные в состав подразделений резерва 92-го дивизиона воздушного наблюдения резервисты, которые обязаны в течение четверга явиться на авиабазу Эмари", — говорится в сообщении.

Призыв на сборы будет отправлен резервистам по SMS, электронной почтой и при помощи СМИ. Также информация о сборах имеется на сайте Сил обороны. Дополнительные учебные сборы проводятся в третий раз и носят тренировочный характер.

В это же время в Эстонии проходят крупнейшие за всю историю независимости республики военные учения Siil-2018 ("Ёж-2018").