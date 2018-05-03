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Названо имя командира рухнувшего Су-30СМ
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Названо имя командира рухнувшего Су-30СМ 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Сети назвали имя командира российского истребителя Су-30СМ, разбившегося около авиабазы Хмеймим в Сирии.
За штурвалом находится Альберт Д., сообщает Рен ТВ. Телеканал также опубликовал видео произошедшего.
Ранее в четверг Минобороны сообщило, что Су-30СМ потерпел катастрофу в Сирии после взлета с аэродрома Хмеймим. Экипаж из двух летчиков погиб, до последних минут борясь за самолет.
В октябре прошлого года также произошло крушение российского боевого самолета без огневого воздействия. Тогда отправлявшийся на боевое задание фронтовой бомбардировщик Су-24 потерпел аварию при взлете с аэродрома Хмеймим, не успевший катапультироваться экипаж погиб.
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