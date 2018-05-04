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Названа стоимость модернизации «Адмирала Кузнецова»
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Названа стоимость модернизации авианосца «Адмирал Кузнецов» 

Деловая газета «Взгляд» 16 минут назад
Фото: РИА Новости
Техзадание на ремонт и модернизацию тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» подписано и утверждено, сообщил знакомый с ситуацией источник.
«На ремонт и модернизацию авианосца «Адмирал Кузнецов» запланировано выделить около 60 млрд рублей, то есть примерно 1 млрд долларов по текущему курсу», — передает «Интерфакс» слова источника.
Он отметил, что «это достаточно оптимистичный вариант ремонта и модернизации авианосца», так как ранее в СМИ фигурировали суммы от 22 до 65 млрд рублей.
Напомним, 24 апреля президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов заявил, что авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» вернется в состав ВМФ в 2021 году.
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