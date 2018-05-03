«Илья Муромец» прибыл в Мурманск

Ледокол Северного флота «Илья Муромец» завершил ледовые испытания и прибыл в Мурманск

В ходе испытаний ледокол подтвердил все заявленные тактико-технические характеристики.

Новейший ледокол Северного флота « Илья Муромец » завершил програму ледовых испытаний и вернулся в порт приписки Мурманск

За успешное проведение испытаний экипаж ледокола поблагодарил командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов

Экипаж судна находился в море 19 суток. Испытания проходили в проливе Карские ворота и в восточных районах Баренцева моря на ледовых полях различной толщины и плотности.

В ходе испытаний ледокол подтвердил все заявленные тактико-технические характеристики. Максимальная толщина льда, с которой удалось справиться судну, составила около полутора метров.

В целом, погодные условия и ледовая обстановка в Баренцевом море благоприятствовали выполнению испытаний и научно-исследовательских заданий. Помимо проверки прочности корпуса и ТТХ ледокола, была оценена работоспособность крана, с помощью которого были выгружены на лёд, а затем подняты обратно на борт контейнеры с научно-исследователским оборудованием.