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«Илья Муромец» прибыл в Мурманск
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Ледокол Северного флота «Илья Муромец» завершил ледовые испытания и прибыл в Мурманск 

ТК «Звезда» 4 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе испытаний ледокол подтвердил все заявленные тактико-технические характеристики.
Новейший ледокол Северного флота «Илья Муромец» завершил програму ледовых испытаний и вернулся в порт приписки Мурманск.
За успешное проведение испытаний экипаж ледокола поблагодарил командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов.
Экипаж судна находился в море 19 суток. Испытания проходили в проливе Карские ворота и в восточных районах Баренцева моря на ледовых полях различной толщины и плотности.
В ходе испытаний ледокол подтвердил все заявленные тактико-технические характеристики. Максимальная толщина льда, с которой удалось справиться судну, составила около полутора метров.
В целом, погодные условия и ледовая обстановка в Баренцевом море благоприятствовали выполнению испытаний и научно-исследовательских заданий. Помимо проверки прочности корпуса и ТТХ ледокола, была оценена работоспособность крана, с помощью которого были выгружены на лёд, а затем подняты обратно на борт контейнеры с научно-исследователским оборудованием.
Успешно завершив работу в районе Карских ворот, экипаж ледокола обеспечил первую ледовую проводку в Белом море подводного крейсера стратегического назначения «Юрий Долгорукий», после чего направился в Мурманск.
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