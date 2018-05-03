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Войска ЦВО получат шесть систем «Солнцепек»
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Шесть огнеметных систем «Солнцепек» поставят войскам ЦВО до конца года 

ТАСС 20 минут назад
Фото: РИА Новости
Шесть тяжелых огнеметных систем (ТОС) "Солнцепек" поступят на вооружение Центрального военного округа (ЦВО) до конца 2018 года. Об этом в четверг сообщил журналистам начальник войск радиационной, химической и биологической защиты округа генерал-майор Валерий Васильев.
"За последние полгода на вооружение по гособоронзаказу поступили три единицы современных тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек". И до конца 2018 года ожидается поставка еще шести единиц", — сказал Васильев.
В начале февраля сообщалось, что ротный комплект из трех пусковых установок тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" поступил в полк радиационной, химической и биологической защиты, дислоцированный в Алтайском крае.
ТОС-1А создана на шасси танка Т-72. Может вести огонь реактивными снарядами в термобарическом и дымозажигательном снаряжении. Предназначена для поджога и разрушения сооружений и зданий, вывода из строя легкобронированной и автомобильной техники противника. ТОС-1А производится на "Омсктрансмаше", который входит в корпорацию "Уралвагонзавод".
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