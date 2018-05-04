Британские истребители сопроводили российский самолет

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Британские истребители сопроводили российский Ил-20 над Черным морем 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
Истребители «Тайфун» королевских ВВС Великобритании, базирующиеся в Румынии, поднялись в небо для сопровождения российского самолета у авиапространства НАТО над Черным морем.
Истребители находились на румынской авиабазе «Михаил Когэлничану» на побережье Черного моря. Они вылетели «в ответ на появление российского Ил-20, направлявшегося на запад вблизи воздушного пространства НАТО», — говорится в сообщении Королевских ВВС в Facebook.
Уточняется, что Королевские ВВС размещены в Румынии в рамках миссии НАТО по усиленной авиационной полиции.
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