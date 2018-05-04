Британские истребители сопроводили российский самолет

Британские истребители сопроводили российский Ил-20 над Черным морем

Истребители «Тайфун» королевских ВВС Великобритании , базирующиеся в Румынии , поднялись в небо для сопровождения российского самолета у авиапространства НАТО над Черным морем.

Истребители находились на румынской авиабазе «Михаил Когэлничану» на побережье Черного моря. Они вылетели «в ответ на появление российского Ил-20, направлявшегося на запад вблизи воздушного пространства НАТО», — говорится в сообщении Королевских ВВС в Facebook.

Уточняется, что Королевские ВВС размещены в Румынии в рамках миссии НАТО по усиленной авиационной полиции.