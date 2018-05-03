Ещё
КНР разместила ракетные комплексы на спорных островах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

КНР разместила ракетные комплексы на спорных островах 

Вести.Ru 52 минуты назад
Фото: EPA
На расположенных в Южно-Китайском море спорных островах архипелага Наньша Китай тайно разместил зенитный ракетный комплекс и противокорабельные крылатые ракеты.
По данным американской разведки, боевые системы были развернуты в течение последнего месяца на трех рифах — Саби-риф, Мисчиф и Файери-Кросс, сообщает РИА Новости. Ранее поступала информация, что Китай разместил на спорных островах оборудование радиоэлектронной борьбы, способное создавать помехи для систем связи и радиолокационных систем.
У Китая, Японии, Вьетнама и Филиппин существуют разногласия по морским границам и зонам ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. США заявляют, что Китай строит искусственные острова, размещает на них военные объекты и за счет искусственной суши расширяет свои территориальные воды. В КНР эти обвинения отвергают.
Вести.Ru: последние новости
Натовские корабли вошли в Черное море ХАМАС обещает привести миллион палестинцев к границе с Израилем Россия впервые за 19 лет снизила расходы на оборону
Комментарии3
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ объяснила отказ от встречи с британцами27
Россия и Китай: сбывшийся кошмар США382
Банки начали переводить деньги на карты по-новому8
«Они обречены»6
Мацейчука наказали285
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
02:59
Над Арменией нависла новая угроза
В мире Кавказ
01:00
Малахов заставил Катю Семенову плакать
Шоу-бизнес
02:43
У Юлии Скрипаль нашли «двойника»
В мире
03:46
Киркорова хотят лишить звания Народного артиста
Шоу-бизнес
01:17
Почему отец Галкина скрывался десятки лет
Шоу-бизнес
01:07
В Киеве высказались о наличии в Донбассе Javelin
Армия Оружие
10:04
Конюхов рассказал о новых исследованиях
Общество
00:28
Конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение