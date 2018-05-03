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Китай перебросил ракеты на спорные острова
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Китай перебросил ракеты на спорные острова 

Рамблер 4 часа назад
Фото: EPA
Власти Китая разместили оборонительные ракетные системы на спорных островах Спратли в Южно-Китайском море. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на анонимные источники.
По данным канала, речь идет о противокорабельных крылатых ракетах и ракетных системах класса «земля-воздух» на трех укрепленных форпостах к западу от Филиппин. Собеседники CNBC утверждают, что ракеты «тайно» перевозили туда в течение последних 30 дней.
Телеканал отмечает, что крылатые ракеты наземного базирования YJ-12B позволяют Китаю наносить удары по кораблям в радиусе 295 морских миль (примерно 546 километров), а дальнобойные ракеты класса «земля-воздух» HQ-9B могут сбивать самолеты, беспилотники и ракеты в радиусе 160 морских миль (296 километров).
Представитель Пентагона заявил CNBC, что власти США призывали Китай и другие страны, претендующие на острова, «воздерживаться от строительства новых объектов и милитаризации, а также взять на себя обязательства по мирному урегулированию и разрешению споров».
«Дальнейшая милитаризация форпостов будет только способствовать усилению напряженности и росту недоверия среди сторон», — подчеркнул он.
Архипелаг Спратли расположен в юго-западной части Южно-Китайского моря. Архипелаг состоит из сотни островов общей площадью в 400 тысяч квадратных километров и имеет стратегическое значение. На территорию претендуют Вьетнам, Китай, Тайвань, Малайзия, Филиппины и Бруней.
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