Китай перебросил ракеты на спорные острова

Власти Китая разместили оборонительные ракетные системы на спорных островах Спратли в Южно-Китайском море. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на анонимные источники.

По данным канала, речь идет о противокорабельных крылатых ракетах и ракетных системах класса «земля-воздух» на трех укрепленных форпостах к западу от Филиппин . Собеседники CNBC утверждают, что ракеты «тайно» перевозили туда в течение последних 30 дней.

Телеканал отмечает, что крылатые ракеты наземного базирования YJ-12B позволяют Китаю наносить удары по кораблям в радиусе 295 морских миль (примерно 546 километров), а дальнобойные ракеты класса «земля-воздух» HQ-9B могут сбивать самолеты, беспилотники и ракеты в радиусе 160 морских миль (296 километров).

Представитель Пентагона заявил CNBC, что власти США призывали Китай и другие страны, претендующие на острова, «воздерживаться от строительства новых объектов и милитаризации, а также взять на себя обязательства по мирному урегулированию и разрешению споров».

«Дальнейшая милитаризация форпостов будет только способствовать усилению напряженности и росту недоверия среди сторон», — подчеркнул он.