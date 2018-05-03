Израиль ударит по С-300

Израиль нанесет удар по зенитным ракетным комплексам С-300, которые могут быть поставлены Сирии, если их используют против израильских самолетов. Об этом заявил министр обороны Израиль Авигдор Либерман в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном в среду на сайте издания.
"Если они не будут направлены против нас, это одно. Если из этих комплексов С-300 будет открыт огонь по нашим самолетам, то мы, безусловно, ответим", — сказал он, отвечая на вопрос о реакции Израиля в случае решения России поставить Сирии эти зенитные комплексы.
О готовности вернуться к вопросу поставок Дамаску систем С-300 заявили в Генштабе Вооруженных сил РФ сразу после нанесения Соединенными Штатами, Великобританией и Францией 14 апреля удара крылатыми ракетами по Сирии. Соглашение с республикой на поставку систем С-300 было подписано в 2010 году, однако позже его исполнение было заморожено из-за позиции Запада и Израиля.