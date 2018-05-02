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ЕС решил резко увеличить военные расходы
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ЕС решил увеличить военные расходы на 40% 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Расходы Евросоюза на обеспечение обороны и безопасности в 2021-2027 годах вырастут на 40% — до 27,5 млрд евро, то есть до 2% от общего бюджета ЕС в этот период, следует из проекта семилетнего перспективного бюджета Евросоюза на следующий после Brexit семилетний бюджетный цикл.
«Расходы в сфере безопасности и обороны ЕС будут повышены на 40%, до 27,5 млрд евро», — передает ТАСС текст документа Еврокомиссии.
В документе отмечается, что ЕК предлагает создать общий оборонный фонд в 13 млрд евро. Эти деньги должны стимулировать расходы на военные исследования и создание оборонных возможностей.
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Также предполагается увеличение расходов на внешнюю политику — на четверть, до 120 млрд евро. Большая часть этих средств предназначена для содействия государствам «непосредственного соседства» ЕС — в том числе странам Восточной Европы и бывшим республикам СССР.
Отметим, что в ноябре 2017 года был создан «оборонительный союз ЕС», который, как подчеркивалось, носит «дополнительный характер» по отношению к НАТО.
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