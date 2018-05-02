ЕС решил резко увеличить военные расходы

ЕС решил увеличить военные расходы на 40%

Расходы Евросоюза на обеспечение обороны и безопасности в 2021-2027 годах вырастут на 40% — до 27,5 млрд евро, то есть до 2% от общего бюджета ЕС в этот период, следует из проекта семилетнего перспективного бюджета Евросоюза на следующий после Brexit семилетний бюджетный цикл.

«Расходы в сфере безопасности и обороны ЕС будут повышены на 40%, до 27,5 млрд евро», — передает ТАСС текст документа Еврокомиссии.

В документе отмечается, что ЕК предлагает создать общий оборонный фонд в 13 млрд евро. Эти деньги должны стимулировать расходы на военные исследования и создание оборонных возможностей.

Также предполагается увеличение расходов на внешнюю политику — на четверть, до 120 млрд евро. Большая часть этих средств предназначена для содействия государствам «непосредственного соседства» ЕС — в том числе странам Восточной Европы и бывшим республикам СССР.