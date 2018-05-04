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Черноморский флот следит за учениями НАТО
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Черноморский флот следит за учениями НАТО, заявил источник 

РИА Новости 11 минут назад
Фото: РИА Новости
Российские загоризонтные радиолокационные станции (РЛС), корабли и авиация Крыма следят за масштабными учениями НАТО в Черном море, сообщил РИА Новости в пятницу источник в силовых структурах полуострова.
Военные и техника из восьми стран участвуют в учениях НАТО, проходящих с 4 по 11 мая в Черном море. Цель маневров — отработать "совместное противостояние условным воздушной, морской и подводной угрозам".
Задействован 21 военный корабль, 10 самолетов, подлодка и 2,3 тысячи военных из США, Великобритании, Болгарии, Греции, Румынии, Испании, Турции и Украины. Учения откроются сегодня в порту румынского города Констанца.
"Силы и средства Черноморского флота следят за учениями НАТО вблизи Румынии с моря, с земли и с воздуха. Авиация и наземные станции работают в тандеме, а боевые корабли, находясь в международных водах, сопровождают натовские военно-морские силы. Для наблюдения с "загоризонтных" дистанций будут привлекаться РЛС, а также морская авиация", — сказал собеседник агентства.
По его словам, средства слежения, находящиеся в составе Черноморского флота, способны обнаруживать и сопровождать все морские и воздушные объекты в Черноморском бассейне.
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