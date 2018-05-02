В Киеве высказались о наличии в Донбассе Javelin

Командующий операцией объединенных сил украинской армии в Донбассе (ООС) Сергей Наев заявил, что у него в подчинении нет противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin и он не знает появятся ли они в Донбассе в будущем.

"Я не являюсь руководителем Вооруженных сил Украины (ВСУ), я являюсь только командиром объединенных сил, поэтому использую только те силы и средства, которые есть в моем подчинении. В данный момент в моем подчинении противотанковые меры Javelin не находятся", — сказал он в среду на брифинге.

При это Наев не смог ответить на вопрос о том, появятся ли они вообще в зоне операции.

"Я руковожу только тем, что мне передали в подчинение", — подчеркнул он.

Министр обороны Украины Степан Полторак 24 апреля в интервью Би-би-си призвал не переоценивать возможности и значение американских систем Javelin для ситуации в Донбассе.