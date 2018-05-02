В мире выросли военные расходы

Военные расходы Соединённых Штатов за 2017 года составили 35% от мировых затрат ($610 млрд), об этом по результатам анализа сообщили специалисты из Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ).

На второй строчке по военным затратам закрепился Китай — по приблизительным подсчётам 13% ($228 млрд). Третье место заняла Саудовская Аравия с приблизительно 4% ($69,4 млрд).

Как полагают эксперты, Россия попала на четвёртую строчку рейтинга с 3,8% от мирового объёма затрат.

Ранее в СИПРИ заявили, что мировые военные расходы за 2017 год составили $1,7 трлн, превысив показатели предыдущего года на 1,1%.