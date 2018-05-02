Названы страны с самыми высокими военными расходами

Эксперты назвали страны с самыми высокими военными расходами в мире

Ранее в СИПРИ заявили, что мировые военные расходы за 2017 год составили $1,7 трлн, превысив показатели предыдущего года на 1,1%.

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