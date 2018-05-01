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США не будут выводить из Сирии свои войска
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США не будут выводить из Сирии свои войска 

ТАСС 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
США не намерены выводить свои войска из Сирии до политического урегулирования конфликта в этой арабской стране. Об этом заявил в понедельник на встрече с журналистами министр обороны США Джеймс Мэттис. Стенограмму этой пресс-конференции распространила пресс-служба Пентагона.
"Чего мы не хотим, так это, будучи на пороге победы на поле боя — в плане уничтожения физического "халифата" [террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ)], географического "халифата", — просто уходить до того, как дипломаты выиграли мир. Так что сначала одерживаешь победу в войне, а затем выигрываешь мир", — сказал руководитель американского военного ведомства.
По словам Мэттиса, в понедельник он должен был встречаться в Вашингтоне вместе с руководством Госдепартамента со спецпосланником генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой, чтобы обсуждать "путь вперед". "Я встречаюсь со Стаффаном де Мистурой, посмотрим, где находится женевский процесс [урегулирования в Сирии], и что мы (Соединенные Штаты — прим. ТАСС) можем сделать, чтобы оказать содействие. Разумеется, в Женеве имеют место в основном дипломатические усилия, но у них есть и военный элемент", — подчеркнул министр. При этом он признал, что считает сирийскую проблему "самой сложной ситуацией в сфере безопасности, боевой ситуацией" из тех, с которыми ему приходилось сталкиваться.
Руководитель американского военного ведомства также подтвердил, что США "работают со всеми странами [ближневосточного] региона" над возможным формированием контингента для ввода в Сирию. Такие усилия направлены на то, чтобы попытаться "сделать стабильность [в Сирии] реальностью", утверждал Мэттис.
Кроме того, он выразил мнение, что "почти все государства региона обеспокоены тем, чем занимается Иран". "Иранский режим не делает ничего, что отвечало бы всем интересам сирийского народа", — полагает Мэттис.
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