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США повысят боеготовность грузинской армии
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США повысят боеготовность грузинской армии 

РИА Новости 21 минуту назад
Фото: РИА Новости
США и Грузия во вторник начинают совместную трехлетнюю программу по повышению боеготовности грузинской армии, сообщил РИА Новости представитель Пентагона Джонни Майкл.
"Учебная миссия программы дополнит функциональную совместимость Грузии (с США — ред.), а также укрепит потенциал территориальной обороны страны… Вооруженные силы США в Европе будут помогать в подготовке министерством обороны Грузии девяти грузинских батальонов в течение следующих трех лет", — сказал Майкл.
Он напомнил, что военнослужащие двух стран служат вместе в Афганистане и ряде других регионов, и в связи с этим он назвал обоснованным реализацию такой военной учебной программы "в интересах мира и европейской безопасности".
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