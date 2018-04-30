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На Украину доставили «Джавелины»
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На Украину доставили «Джавелины» 

Деловая газета «Взгляд» 38 минут назад
Фото: U.S. Army photo by Spc. Patrick Kirby
Противотанковые ракетные комплексы «Джавелин» (Javelin) уже доставлены на Украину, об этом сообщили в государственном департаменте США.
«Они уже доставлены», — приводит слова официального представителя Госдепа «Радио Свобода».
Других подробностей не приводится.
Ранее глава минобороны Украины Степан Полторак призвал не переоценивать значение поставок американских противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Джавелин» для ситуации в Донбассе, сравнив это оружие с украинскими ПТРК «Стугна».
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Тем временем украинский президент Петр Порошенко в понедельник, 30 апреля, официально объявил о завершении так называемой антитеррористической операции в Донбассе и начале операции объединенных сил.
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