Военная техника выйдет на Дворцовую площадь для репетиции Парада Победы

Первая репетиция военного парада с участием боевой техники пройдет на главной площади Петербурга 30 апреля. Об этом пишет "Фонтанка"

Всего в параде, посвященном 73-й годовщине дня победы в Великой Отечественной войне, 9 мая примут участие около 4,5 тыс. военнослужащих, суворовцев и кадетов, курсантов и слушателей военных и специализированных вузов.

Колонну военной техники возглавят танки Т-34-76, Т-34-85 и тяжелый ИС-3. Следом по Дворцовой торжественным маршем пройдут около 90 единиц военной техники, включая реактивную систему залпового огня «Торнадо-Г», ракетные комплексы «Искандер-М», «С-400» и «Панцирь-С1». Второй год подряд в параде на Дворцовой принимает участие авиация, в 2018 году над Петербургом пролетят в общей сложности 40 единиц вертолетов, боевых и транспортных самолетов.

Чтобы не усложнять дорожную обстановку, репетиции были перенесены с дневного времени на вечернее: так, 30 апреля на боевую технику можно будет посмотреть в 22:00. Повторные репетиции назначены также на 2 и 4 мая, а генеральная состоится 7 мая в 10:00.