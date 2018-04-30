В Петербурге прошла репетиция парада Победы с участием техники

С. - ПЕТЕРБУРГ , 30 апр — РИА Новости . Первая репетиция парада Победы-2018 с участием военной техники в понедельник вечером в Петербурге прошла слаженно, передаёт корреспондент РИА Новости.

Тренировка военного парада в ознаменование 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в понедельник стала третьей по счету в этом году и первой с участием военной техники. Тренировки пройдут на Дворцовой площади 2 и 4 мая в 22.00 мск. Генеральная репетиция состоится 7 мая в 10.00 мск.

Как передает корреспондент РИА Новости, в десятом часу вечера было снято автомобильное движение по части Невского проспекта, прилегающего к Дворцовой площади. Центр Петербурга стал большой пешеходной зоной, где особенно сильно чувствовалось праздничное настроение. Многие пришли на репетицию парада с детьми. При большом скоплении публики парад проходил четко и оживлённо. Было заметно, что зрители с волнением ждали военную технику, которая появилась сразу после того, как по брусчатке прошли пешие колонны.

Планируется, что 9 мая на военном параде на Дворцовой площади в составе механизированной колонны пройдут более 90 образцов военной техники, включая бронеавтомобили «Тайфун-К» и «Тигр», бронетранспортёры БТР-82А со стрелками-зенитчиками и БТР-80, боевые машины пехоты БМП-3, танки новейшей модификации Т-72Б-3, артиллерийские системы «Нона-СВК», «Мста-С» и «Мста-Б», реактивная система залпового огня «Торнадо-Г», ракетные комплексы «Искандер-М» и зенитные ракетные комплексы «С-400».

Гусеницы 20 единиц техники оснащены асфальтоходными башмаками и гусеничными лентами с «резиновым ходом». Ранее сообщалось, что возглавлять колонну боевой техники должны сразу три исторических машины: Т-34-76, Т-34-85 и последний советский тяжелый танк ИС-3, прозванный в народе «щукой». Последний на репетиции в понедельник во главе колонны не появился.