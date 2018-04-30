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Схемы парадов к 9 мая покажут на сайте Минобороны
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Схемы парадов ко Дню Победы покажут на сайте Минобороны России 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: Минобороны РФ
Вся информация о том, как будут проходить праздничные мероприятия в День Победы, появилась на сайте Министерства обороны России.
На сайте Минобороны РФ открыт раздел с интерактивными схемами парадов ко Дню Победы из 27 городов России. Об этом сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций российского военного ведомства.
«В преддверии празднования Дня Победы на официальном сайте Минобороны России открыт специальный раздел, в котором помещены интерактивные схемы праздничных парадов, которые пройдут 9 мая на центральных площадях и центральных улицах 27 городов страны», — сказано в сообщении.
В разделе можно узнать порядок расположения парадных расчетов в каждом городе, а также количество участвующих военнослужащих и о привлекаемых образцах вооружения и военно-специальной техники.
Отмечается, что информация о главном параде Победы в Москве будет размещена в отдельном тематическом приложении на официальном сайте российского военного ведомства. Кроме того, посетители сайта смогут ознакомиться со схемами парада в Санкт-Петербурге, Смоленске, Мурманске, Туле, Новороссийске, Волгограде, Севастополе, Керчи и других.
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