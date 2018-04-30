Военная база в Сирии подверглась новому удару

Военные объекты армии Сирии в окрестностях городов Хама и Алеппо атакованы с помощью ракет, заявил РИА Новости военный источник.

По его данным, атака совершена "с помощью вражеских ракет".

Ранее источник сообщал РИА Новости, что склады оружия сирийской армии близ Хамы и Алеппо могла атаковать авиация.

При атаке на склад оружия сирийской армии в окрестностях Хамы возник крупный пожар.