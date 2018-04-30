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Военная база в Сирии подверглась новому удару
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Военная база в Сирии подверглась новому удару 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: Reuters
Военные объекты армии Сирии в окрестностях городов Хама и Алеппо атакованы с помощью ракет, заявил РИА Новости военный источник.
По его данным, атака совершена "с помощью вражеских ракет".
Ранее источник сообщал РИА Новости, что склады оружия сирийской армии близ Хамы и Алеппо могла атаковать авиация.
При атаке на склад оружия сирийской армии в окрестностях Хамы возник крупный пожар.
Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. По оценке ООН, число жертв боевых действий в стране может насчитывать от 300 тысяч до полумиллиона человек. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января этого года в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников.
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