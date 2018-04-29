Минобороны Германии потребует для бундесвера миллиарды

Минобороны Германии потребует для бундесвера дополнительно €12 млрд

Минобороны Германии заявили, что бундесверу срочно необходима модернизация, для этого необходимо выделить из бюджета дополнительно €12 млрд Об этом сообщает Bild am Sonntag.

Как пишет Deutsche Welle , министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен намерена запросить для своего ведомства данную сумму на период до 2021 года включительно.

Отмечается, что на 2019 год Министерство обороны потребует €3 млрд сверх бюджетного плана, в 2020 году ведомство запросит €4 млрд дополнительно, а в 2021 году уже €5 млрд

В августе 2017 года Минобороны ФРГ заявило, что Германия с 1992 года потратила почти €21 млрд на военные миссии за рубежом.

Отмечается, что с 1991 года в 52 зарубежных миссиях бундесвера приняли участие около 410 тыс. солдат и офицеров. Всего за это время погибли 108 немецких военнослужащих.