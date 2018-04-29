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Минобороны Германии потребует для бундесвера миллиарды
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Минобороны Германии потребует для бундесвера дополнительно €12 млрд 

RT на русском 30 минут назад
Фото: РИА Новости
В Минобороны Германии заявили, что бундесверу срочно необходима модернизация, для этого необходимо выделить из бюджета дополнительно €12 млрд Об этом сообщает Bild am Sonntag.
Как пишет Deutsche Welle, министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен намерена запросить для своего ведомства данную сумму на период до 2021 года включительно.
Отмечается, что на 2019 год Министерство обороны потребует €3 млрд сверх бюджетного плана, в 2020 году ведомство запросит €4 млрд дополнительно, а в 2021 году уже €5 млрд
В августе 2017 года Минобороны ФРГ заявило, что Германия с 1992 года потратила почти €21 млрд на военные миссии за рубежом.
Отмечается, что с 1991 года в 52 зарубежных миссиях бундесвера приняли участие около 410 тыс. солдат и офицеров. Всего за это время погибли 108 немецких военнослужащих.
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