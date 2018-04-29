Американский сенатор считает, что США уступают России в киберпространстве

США , несмотря на крупные расходы на военные нужды, в плане освоения киберпространства уступают России с ее более скромным бюджетом на оборону. Тревогу в связи с таким технологическим отставанием высказал в субботу в эфире телекомпании CNN старший демократ спецкомитета по разведке Сената Конгресса Марк Уорнер

"Мы недавно одобрили бюджет министерства обороны в объеме $700 млрд, однако меня интересует, действительно ли мы закупаем [оборудование и вооружения] ХХ века", — заметил сенатор. "Бюджет обороны России составляет $68 млрд, и они [россияне] выглядят более солидно в области дезинформации и в киберпространстве", — считает Уорнер.

"Правительство США все еще пытается вникнуть в суть технологий 2016 года", — продолжал заместитель председателя спецкомитета по разведке, имея в виду приписываемые Москве попытки вмешательства в ход предвыборной кампании в Соединенных Штатах позапрошлого года. Между тем противники Вашингтона могут воспользоваться этим отставанием и разработать новые методы оказания влияния на ход промежуточных выборов в этом году и президентских выборов 2020 года в США, предупредил сенатор. "Мы пока действительно к этому не готовы", — добавил Уорнер.

Он прогнозирует повторение скандальной ситуации с передачей британской компании Cambridge Analytica личных данных десятков миллионов пользователей социальной сети Facebook. "Шанс нового подобного случая существенно возрастает", — отметил сенатор, объяснив свою позицию тем, что Конгресс в своих стараниях исключить подобную опасность действует с опозданием, не учитывая динамичное развитие современных информационных технологий.

В конце марта президент США Дональд Трамп подписал проект федерального бюджета в размере $1,3 трлн на остаток 2018 финансового года (закончится 30 сентября). Документ предусматривает радикальное увеличение военных ассигнований — до $700 млрд Большая часть из этих $700 млрд — $589,5 млрд — составят непосредственно бюджет минобороны, еще $65,2 млрд пойдут на продолжение военных операций США за рубежом. Оставшиеся средства предназначаются на реализацию других программ, также призванных укрепить обороноспособность страны.