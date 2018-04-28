Курсанты ВМИ поборолись за живучесть корабля «Перекоп»

На тренировочном судне учащиеся боролись с пожаром и заделывали пробоины в корпусе.

Курсанты Военно-морского института в ходе учений отработали ликвидацию различных экстремальных ситуаций, которые могут возникнуть на корабле во время похода.

На тренировочном судне «Перекоп» учащиеся ВМИ боролись с пожаром и заделывали пробоины в корпусе корабля.

«Экипаж должен до последнего бороться за живучесть корабля, в этом и заключается наше отличие от моряков других стран. Мы сначала спасаем корабль, а потом, если уже спасти невозможно, мы его покидаем», — рассказал корреспонденту «Звезды» курсант ВМИ Александр Лаврентьев.

В свободное время будущие офицеры активно занимаются спортом. Совместные силовые тренировки на палубе не менее важны для курсантов, чем занятия по спасению корабля. Учащиеся ВМИ также осваивают морскую культуру, читают книги из корабельной библиотеки, смотрят кино под звездами, а раз в неделю для моряков устраивают концерт.

Учебный корабль «Перекоп» не просто проведет курсантов вокруг Евразии. Эти тысячи миль станут для них мостиком в новый этап жизни, в котором они почувствуют, что быть военным моряком и защищать родину — это лучшая профессия.