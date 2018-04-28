Ледокол «Илья Муромец» впервые провел во льдах атомную подлодку

Новейший ледокол " Илья Муромец " совершил первую проводку атомной субмарины, сообщается на сайте Минобороны.

"Успешно закончив работу в районе Карских ворот, ледокол прошел в горло Белого моря, где принял на сопровождение стратегический подводный крейсер "Юрий Долгорукий", — говорится в сообщении.

Судоходные фарватеры Белого моря закрыты льдом, толщина которого достигает 40 сантиметров, что делает плавание судов, не относящихся к ледовому классу, невозможным, добавили в ведомстве.

"Илья Муромец" был принят в состав ВМФ России 30 ноября 2017 года. Ледокол имеет водоизмещение около шести тысяч тонн, длину — 85 метров, ширину — около 20 метров.

На борту судна имеются вертолетная площадка, кран грузоподъемностью 26 тонн и буксировочное устройство. Благодаря своей многофункциональности, ледокол может широко применяться для выполнения научно-исследовательских, транспортных, спасательных и других задач.