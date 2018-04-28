Ещё
«Илья Муромец» впервые провел во льдах атомную подлодку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ледокол «Илья Муромец» впервые провел во льдах атомную подлодку 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Новейший ледокол "Илья Муромец" совершил первую проводку атомной субмарины, сообщается на сайте Минобороны.
"Успешно закончив работу в районе Карских ворот, ледокол прошел в горло Белого моря, где принял на сопровождение стратегический подводный крейсер "Юрий Долгорукий", — говорится в сообщении.
Судоходные фарватеры Белого моря закрыты льдом, толщина которого достигает 40 сантиметров, что делает плавание судов, не относящихся к ледовому классу, невозможным, добавили в ведомстве.
"Илья Муромец" был принят в состав ВМФ России 30 ноября 2017 года. Ледокол имеет водоизмещение около шести тысяч тонн, длину — 85 метров, ширину — около 20 метров.
На борту судна имеются вертолетная площадка, кран грузоподъемностью 26 тонн и буксировочное устройство. Благодаря своей многофункциональности, ледокол может широко применяться для выполнения научно-исследовательских, транспортных, спасательных и других задач.
РИА Новости: последние новости
Эксперт рассказал, зачем России "пленные" американские крылатые ракеты Источник сообщил о выводе боевиков из еще трех населенных пунктов в Сирии Шойгу обсудил с французским коллегой обеспечение глобальной безопасности
Комментарии  Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Жуковским произошло ЧП с военным самолетом239
США поставили Европе ультиматум
Глава ЕК выступил с неожиданно пророссийским заявлением71
«Поцелуйчик» Меркель и другие события дня54
МИД объяснил отсутствие РФ в договоре по Корее96
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение