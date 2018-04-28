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Боевые корабли ЧФ вошли в Азовское море
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Боевые корабли ЧФ вошли в Азовское море 

РИА Новости Крым 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
Противодиверсионный катер "Раптор" и десантный катер ДК-199 прошли под аркой Крымского моста, пересекли Керченский пролив и вошли в воды Азовского моря. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения Черноморского флота.
"Корабли Новороссийской военной морской базы Черноморского флота впервые направляются в столицу Дона, где примут участие в статической демонстрации кораблей, посвященной 100-летию Южного военного округа", — говорится в сообщении.
На набережной Ростова-на-Дону черноморцы продемонстрируют возможности современной техники, мастерство и выучку личного состава, пройдя с отделением морской пехоты и БТР-82 на борту десантного катера.
Праздничные мероприятия, посвященные 100-летию Южного военного округа, пройдут с 3 по 5 мая.
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