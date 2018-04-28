Боевые корабли ЧФ вошли в Азовское море

Противодиверсионный катер "Раптор" и десантный катер ДК-199 прошли под аркой Крымского моста, пересекли Керченский пролив и вошли в воды Азовского моря. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

"Корабли Новороссийской военной морской базы Черноморского флота впервые направляются в столицу Дона, где примут участие в статической демонстрации кораблей, посвященной 100-летию Южного военного округа", — говорится в сообщении.

На набережной Ростова-на-Дону черноморцы продемонстрируют возможности современной техники, мастерство и выучку личного состава, пройдя с отделением морской пехоты и БТР-82 на борту десантного катера.

Праздничные мероприятия, посвященные 100-летию Южного военного округа, пройдут с 3 по 5 мая.