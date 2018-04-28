Ещё
Боевые корабли ЧФ прошли под Крымским мостом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Боевые корабли Черноморского флота прошли под аркой Крымского моста 

ТК «Звезда» 33 минуты назад
Корабли направляются в Ростов-на-Дону, где примут участие в праздничных мероприятиях, посвященных 100-летию Южного военного округа.
27 апреля противодиверсионный катер «Раптор» и десантный катер ДК-199 прошли под аркой Крымского моста, пересекли Керченский пролив и вошли в воды Азовского моря, сообщил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.
«Корабли Новороссийской военной морской базы Черноморского флота впервые направляются в Ростов-на-Дону, где примут участие в статической демонстрации, посвященной 100-летию Южного военного округа», — рассказал он.
На набережной столицы Дона черноморцы продемонстрируют возможности современной техники, мастерство и выучку личного состава, пройдя с отделением морской пехоты и БТР-82 на борту десантного катера.
Праздничные мероприятия, посвященные 100-летию Южного военного округа, пройдут с 3 по 5 мая и закончатся праздничным фейерверком.
Напомним, другие боевые корабли Черноморского флота в это время отражают воздушную атаку условного противника на учениях в Средиземном море.
ТК «Звезда»: последние новости
Авианосец «Адмирал Кузнецов» вернется в состав ВМФ Военнослужащие ЗВО приступили к идентификации самолёта времён войны, найденного в Санкт-Петербурге Район Сирии Восточный Каламун полностью освобожден от боевиков
Комментарии9
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британия выгоняет россиян87
Анонсировано повышение пенсионного возраста313
Лавров сделал заявление года103
Медведев высказался об уходе на отдых235
Известный режиссер разбился в ДТП6
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
03:05
«Сила Сибири» подорожала
Экономика Компании
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:31
Рыбака вытащили из ледяного плена
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение