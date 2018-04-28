Боевые корабли ЧФ прошли под Крымским мостом

Боевые корабли Черноморского флота прошли под аркой Крымского моста

Корабли направляются в Ростов-на-Дону, где примут участие в праздничных мероприятиях, посвященных 100-летию Южного военного округа.

27 апреля противодиверсионный катер «Раптор» и десантный катер ДК-199 прошли под аркой Крымского моста , пересекли Керченский пролив и вошли в воды Азовского моря, сообщил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.

«Корабли Новороссийской военной морской базы Черноморского флота впервые направляются в Ростов-на-Дону, где примут участие в статической демонстрации, посвященной 100-летию Южного военного округа», — рассказал он.

На набережной столицы Дона черноморцы продемонстрируют возможности современной техники, мастерство и выучку личного состава, пройдя с отделением морской пехоты и БТР-82 на борту десантного катера.

Праздничные мероприятия, посвященные 100-летию Южного военного округа, пройдут с 3 по 5 мая и закончатся праздничным фейерверком.