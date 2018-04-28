Клинцевич пообещал превратить американские военные базы в пепел

«Мы никогда первыми не нападаем, но в случае необходимости от всех потуг Вашингтона ничего не останется. Мы превратим в пепел их военные части. А в радиоактивный или обычный — это уже не так важно, у нас для всего достаточно возможностей», — цитирует Клинцевича ФАН.

Польше. Напомним, ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил о готовности к переговорам с Врашавой по наращиванию военного присутствия США

«Польша — наш союзник по НАТО (…). Поэтому мы всегда открыты для подобных дискуссий», — заявил Мэттис перед встречей с министром обороны Польши Мариушем Блащаком.