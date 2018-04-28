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Клинцевич пообещал превратить американские военные базы в пепел
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Клинцевич пообещал превратить американские военные базы в пепел 

Ридус 50 минут назад
Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Франц Клинцевич пообещал превратить американские военные базы в пепел в случае необходимости. Слова сенатора стали реакцией на заявления Пентагона о расширении американского военного присутствия в Европе.
«Мы никогда первыми не нападаем, но в случае необходимости от всех потуг Вашингтона ничего не останется. Мы превратим в пепел их военные части. А в радиоактивный или обычный — это уже не так важно, у нас для всего достаточно возможностей», — цитирует Клинцевича ФАН.
Напомним, ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил о готовности к переговорам с Врашавой по наращиванию военного присутствия США в Польше.
«Польша — наш союзник по НАТО (…). Поэтому мы всегда открыты для подобных дискуссий», — заявил Мэттис перед встречей с министром обороны Польши Мариушем Блащаком.
«США намеренно формировали у жителей Восточной Европы определенный тип мышления. Обратите внимание, они все время заявляют, что Россия якобы агрессивная и очень опасная страна, что от нее необходимо защищаться. За всеми подобными заявлениями следует только эскалация напряженности. Она им нужна чтобы заработать деньги на оборонку, на вооружение, на передислокацию. Только создав врага, США могут подобное проворачивать. С Китаем они пока не могут так поступать, потому что он им нужен, а с нами у них настолько серьезных торговых отношений нет, поэтому и бряцают оружием», — передает ФАН комментарий Франца Клинцевича по данному поводу.
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