В Петербурге нашли фрагменты самолета времен войны

В центре Петербурга нашли фрагменты самолета времен войны

Фрагменты самолета времен Великой Отечественной войны нашли при рытье котлована на территории выставочного комплекса Ленэкспо в центре Санкт-Петербурга , сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

"При проведении строительных работ на территории Ленэкспо были обнаружены фрагменты фюзеляжа самолета. Дальнейшие раскопки показали, что он полностью расположен в земле. На место были приглашены военнослужащие отдельного поискового батальона ЗВО, они проведут очистку местности от взрывоопасных предметов, которые могут находиться на борту самолета, а также произведут его идентификацию и установят судьбу экипажа", — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что, предположительно, самолет входил в состав Балтийского флота и принимал участие в обороне Ленинграда.

После изучения самолет предполагается отправить на реставрацию.