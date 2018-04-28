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В Петербурге нашли фрагменты самолета времен войны
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В центре Петербурга нашли фрагменты самолета времен войны 

ТАСС 57 минут назад
Фото: ТАСС
Фрагменты самолета времен Великой Отечественной войны нашли при рытье котлована на территории выставочного комплекса Ленэкспо в центре Санкт-Петербурга, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).
"При проведении строительных работ на территории Ленэкспо были обнаружены фрагменты фюзеляжа самолета. Дальнейшие раскопки показали, что он полностью расположен в земле. На место были приглашены военнослужащие отдельного поискового батальона ЗВО, они проведут очистку местности от взрывоопасных предметов, которые могут находиться на борту самолета, а также произведут его идентификацию и установят судьбу экипажа", — рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что, предположительно, самолет входил в состав Балтийского флота и принимал участие в обороне Ленинграда.
После изучения самолет предполагается отправить на реставрацию.
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