Израиль отказался комментировать удары по Сирии

В Израиле не комментируют причастность к ударам по Сирии

Израильская армия не комментирует ночные удары по военным объектам в Сирии и сообщения о своей возможной причастности к ним. "Мы отказываемся от комментариев", — повторила РИА Новости традиционную для таких случаев формулировку сотрудница армейской пресс-службы. По данным военного источника в Сирии, целью ночных ударов с применением "вражеских ракет" стали склады оружия правительственных войск в районе городов Хама и Алеппо. При атаке в окрестностях Хамы возник пожар. Израиль десятки раз бомбил объекты в Сирии, объясняя свои действия стремлением не допустить попадания современного оружия в руки враждебных элементов, включая в первую очередь ливанское движение "Хезболлах" , которое воюет на стороне сирийского лидера Башара Асада