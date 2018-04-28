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Шойгу поговорил с военным министром Франции
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Шойгу обсудил с министром Вооруженных сил Франции региональную и глобальную безопасность 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил по телефону с министром Вооруженных сил Франции Флоранс Парли вопросы региональной и глобальной безопасности. Об этом в субботу сообщили журналистам в российском Минобороны.
"27 апреля 2018 года состоялся телефонный разговор министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с главой французского военного ведомства Флоранс Парли. Обсуждены актуальные вопросы обеспечения региональной и глобальной безопасности", — сказали в ведомстве.
В министерстве уточнили, что телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны.
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