Шойгу поговорил с военным министром Франции

Министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил по телефону с министром Вооруженных сил Франции Флоранс Парли вопросы региональной и глобальной безопасности. Об этом в субботу сообщили журналистам в российском Минобороны.
"27 апреля 2018 года состоялся телефонный разговор министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с главой французского военного ведомства Флоранс Парли. Обсуждены актуальные вопросы обеспечения региональной и глобальной безопасности", — сказали в ведомстве.
В министерстве уточнили, что телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны.